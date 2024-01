El Gran Chef Famosos: Una noche de eliminación que jamás olvidarás

¡Una noche inolvidable! La gran final de El Gran Chef Famosos se asoma y cada vez son menos los participantes que siguen en carrera. El lado más competitivo de ellos se hará presente en el episodio de hoy 23 de enero. Nico Ponce, el ‘Loco’ Wagner, Mauricio Mesones, Ale Fuller y Milene Vasquez se jugarán todo en “una noche de eliminación” que jamás olvidarás

“Ya no habrá otra oportunidad, solo cuatro se salvan y uno no logrará su ansiada revancha, ¿quién abandona la competencia para siempre”, se escucha en el reciente avance del programa, donde se ve a los jurados más estrictos con la degustación de los platos.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 22 de enero ?

En el reciente episodio del reality, Javier Masías regresó a la cocina y fue recibido con la mejor energía por Nico Ponce y Ale Fuller, quienes corrieron a abrazarlo. “Tal vez vas a decir que tú no nos has extrañado, pero yo sé que en el fondo sí nos has extrañado”, dijo Ale Fuller. “La verdad señor Peláez, pensé que los iba a extrañar, pero no tanto. Lo que realmente es muy difícil es ver a esta gente y ver que son las mismas caras, o sea siguen acá” dijo Javier Masías.

Ale Fuller confesó tener una curiosa ventaja en la preparación del segundo plato: Pan con chicharrón. La actriz aseguró que tiene el 50% del trabajo porque es “chinita” así como el chef invitado Felix Yong. “Felix es el chinito y yo soy la chinita, así que tengo una responsabilidad muy grande, no lo puedo defraudar”, dijo Ale Fuller.

¡Ya lo sabes! No te pierdas hoy 23 de enero a las 7:45 p.m. la intensa noche de eliminación en El Gran Chef Famosos.