El Gran Chef Famosos: todo lo que se vivió en la conferencia de prensa de la tercera temporada

Este miércoles 9 de agosto se vivió la conferencia de prensa de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El novedoso programa ha revolucionado la televisión nacional y cada vez son más las familias peruanas que disfrutan de la originalidad de sus contenidos. Tras dos exitosas temporadas, la tercera edición del reality de cocina llegará este lunes 14 de agosto a las 8:00 p.m. bajo la conducción de José Peláez y la experiencia gastronómica de los tres jurados: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

“Estoy feliz de regresar a Latina. Esta es la casa que me vio nacer como actriz con el personaje ‘Yuru’. Me encontraba en el extranjero cuando recibí la invitación a participar y no dudé ni un segundo en aceptarla. Esta es una nueva propuesta para los televidentes peruanos”, comentó Mayra Goñi en la conferencia.

“El primer punto importante de El Gran Chef Famosos es que ha vuelto a reunir a la familia peruana alrededor de un televisor para ver juntos el programa… Estamos todos enamorándonos de nuestra comida, preparando platos emblemáticos y maravillosos de nuestro país”, agregó Milena Vásquez. “Este programa está marcando una tendencia y cuando las tendencias se marcan, todo cambia… Es un programa que ha logrado congregar a la familia frente a un televisor nuevamente. En este formato estamos presenciando a un nuevo conductor que es totalmente un hallazgo en la televisión peruana”, añadió Christian ‘El loco Wagner’.

¿A qué famosos veremos en la tercera temporada?

Las reconocidas actrices Leslie Stewart, Mariela Zanetti y Sirena Ortiz, los flamantes conductores Santi Lesmes y Rocky Belmonte y el ‘tiktoker’ peruano Josi Martínez son los seis primeros famosos que se someterán a los nuevos desafíos culinarios de El Gran Chef Famosos.

A este grupo, se suma la participación de Mayra Goñi, Beatriz Martinez ‘Herbolaria del pueblo’, Milena Vásquez, Christian ‘El loco Wagner’, Fátima Aguilar y Armando Machuca. En cada programa, los 12 nuevos participantes lo dejarán todo para intentar llevarse el título de ‘El Gran Chef’ y levantar la preciada olla de oro.¡Ya lo sabes! “El Gran Chef Famosos” se emitirá de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y los sábados desde las 8:30 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión. Y no te pierdas la final de la segunda temporada este sábado 12 de agosto.