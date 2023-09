El Gran Chef Famosos: Sirena Ortiz y Rocky Belmonte hablan luego de ser eliminados de la competencia

¡Por partida doble! Tras regresar cuatro famosos a la competencia culinaria con la ronda de ‘El Repechaje’, esta noche dos participantes tuvieron que decirle adiós al reality de cocina. Sirena Ortiz y Rocky Belmonte fueron los dos famosos eliminados al no convencer al jurado con la preparación de un ‘risotto con pulpo a la parrilla.’ Conoce qué dijeron ambos famosos al retirarse del programa culinario.

¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef Famosos?

Sirena: Aprendí muchísimo, conocí a gente increíble, me encantó porque también gracias al programa la gente empezó a conocer más a Sirena. Solo me conocían por los personajes que había hecho…fue un reto, pero uno de los mejores que hice en mi vida. Siempre estaré agradecida de haber formado parte de El Gran Chef Famosos.

Rocky: Me sentí honrado y muy agradecido con Latina por haberse fijado en mí y hacer que la gente nuevamente me recuerde y no solo los grandes, sino también los pequeños de la casa

¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

Sirena: El poder atreverme a retos, desafíos, ser yo misma, tener seguridad que con constancia y perseverancia se pueden lograr grandes cosas. Estamos aquí para aprender siempre.

Rocky: Soy consciente de que uno es pasajero en la vida, así que al ver a tanta gente de todas las edades en el programa me deja una lección de compañerismo y de que uno nunca termina de aprender de los demás.

¿Qué palabras le enviarías a tus compañeros que siguen en competencia?

Sirena: Solo decirles que tienen que darlo todo hasta el final, siempre piensen que cada plato es para alguien que aman, porque si es verdad que cuando cocinas con amor te sale el mejor plato.

Rocky: Las palabras más hermosas que les puedo dar es que se mantengan unidos y siempre atentos en cualquier cosa, hacerle caso a los jurados.

¿Quién crees que pueda llevarse el título de El Gran Chef esta temporada?

Sirena: Yo siento que un posible ganador es Armando Machuca… aparte de cocinar muy rico, es increíble como persona, nos hacía reír en cada programa… Todos hemos visto su proceso y avance, siempre da el 100%.

Rocky: Yo creo que cualquiera puede llevárselo, así como cualquiera que nos fuimos pudimos habernos llevado el título… son decisiones del jurado, todos lo están haciendo con mucho cariño y mucho amor.

