El Gran Chef Famosos: Santiago Suarez y los EXÓTICOS platos con los que conquistará al jurado | EXCLUSIVO

Santiago Suarez acaba de ser confirmado como uno de los participantes para la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. El actor se mostró muy decidido a conquistar a todos con su carisma y -por su puesto- sazón. Viene con todo y apunta a llevarse la ‘Olla Dorada’. Aceptó el reto de ingresar a una cocina profesional y hará todo lo posible para sobresalir.

En ese sentido, en una entrevista EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, confesó con qué platillos sí o sí cautivará el paladar del exigente jurado. No obstante, no estamos hablando de comidas tradicionales. “Un ceviche de chinguirito puede ser, rico… Una tortilla de raya, un arroz con pollo o pato también de repente. ¿Cuál es su proteína favorita? Ustedes (jurado) elijan no más”, expresó el competidor.

Además, tiene muy en claro a qué personas no llamaría en caso de necesitar un refuerzo. Sabe muy bien que esto puede significar una gran ayuda o desventaja, por lo que analizó muy bien la situación. “A Jota Benz… Creo que se distrae un poco, pero igual lo hace bien y a Ricky, porque me haría bailar y ya la comida ya se quemó”, comentó.

Sin embargo, parte de su estrategia es analizar a competidores que pasaron por la estaciones de “El Gran Chef Famosos”. Por este motivo, le gustaría contar con la ayuda de Don Steve Palao en algún tramo de la batalla culinaria. “A quien si traería es al papá de los Palao, es un señor que me cae muy bien, tiene actitud, tiene paciencia… Así que creo que podría ser un gran complemento para el equipo”, finalizó.

