El Gran Chef Famosos: ‘Santi’ Lesmes, Josi Martínez y Sirena Ortiz fueron salvados esta noche

Un gran momento para los tres competidores de El Gran Chef Famosos. ‘Santi’ Lesmes, Josi Martínez y Sirena Ortiz se salvaron de la Noche de Sentencia. Ellos fueron los que impresionaron al jurado con sus platos de menú.

El también conductor de Arriba Mi Gente preparó Tallarines rojos, con la ayuda de la ‘señora Cecilia’. El famoso obtuvo la ayuda de la mujer al ganar el beneficio por cocinar el mejor primer plato de la noche. Por otro lado, Josi y Sirena prepararon Olluquito. Ambos no obtuvieron los mejores resultados, pero el jurado evaluó que los otros participantes entregaron platos que no eran óptimos.

El primer salvado de la noche fue Santi Lesmes. El famoso no se lo podía creer. “Doblete, no creían en mí”, expresó. Además, el conductor no se quedó callado y lanzó una frase para sus compañeros. “Cuidado. A partir de ahora ténganme miedo, porque Santi he venido a llevarse la olla”, afirmó.

El segundo participante salvado fue Josi Martínez. El influencer “No puede ser que me salvé, ya puedo dormir ahora que no quemé el arroz”, comentó. Por su parte, la última integrante salvada fue Sirena Ortiz.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.