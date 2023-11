El Gran Chef Famosos: Renato Rossini y Fiorella Cayo pasan a Noche de Sentencia

No fue su noche. En el segundo día del nivel 8, Renato Rossini y Fiorella Cayo no deleitaron al jurado con sus preparaciones. Ellos deberán ir a Noche de Sentencia en El Gran Chef Famosos. El jurado les dio algunas devoluciones antes de mandarlos a sentencia.

Javier Masías le habló a Renato Rossini sobre su preparación: “Renato, has trabajado bien, pero no sé cómo esa salsa no llegó a tu plato”. Por su parte, Nelly Rossinelli le habló a Fiorella Cayo sobre la sal en su arroz. “Muy salado tu arroz, Fiorella”, le indicó.

Además de ellos, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda pasó automáticamente a Noche de sentencia, donde acompañarán a Claudia Bérninzon y Tilsa Lozano en la dura competencia de cocina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon.