El Gran Chef Famosos: ¿Quiénes irán a Noche de Eliminación?

Cada semana la competencia en El Gran Chef Famosos se pone más reñida, pues los desafíos suben de nivel en cada programa. En el episodio de hoy, los participantes Mr. Peet, Jesús Neyra, Natalia Salas y Katia Palma volverán a estar bajo la presión de la noche de sentencia. Ellos deberán sacar sus mejores dotes culinarios para no pasar a la etapa de eliminación.

Según el reciente avance promocional, el esfuerzo de los participantes podría no ser suficiente para convencer al jurado. Asimismo, la suerte no estará de lado Natalia Salas, a quien el tiempo y la presión de la noche le jugarán en contra. “Creo que es la primera vez que no voy a emplatar”, se escucha decir a la actriz.

¿Qué sucedió ayer 31 de julio en El Gran Chef Famosos?

La noche de ayer, los famosos tuvieron que unir fuerzas y trabajar en duplas para la preparación del segundo plato: ‘Bomba de pollo’. Mientras que Jesús Neyra trabajó junto a Mr.Peet, Mónica Torres se alió a Mauricio Mesones. Esta última pareja se llevó los halagos del jurado y fueron salvados; en tanto, Jesús Neyra y Mr.Peet entraron a sentencia.

