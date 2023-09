El Gran Chef Famosos: ¿Qué significan los tatuajes del jurado Giacomo Bocchio? 

Giacomo Bocchio se ha convertido en uno de los rostros más queridos por los seguidores de “El Gran Chef Famosos”. Su carisma ha provocado que las personas se encariñen con el chef, quien comparte, poco a poco, más detalles sobre su vida. Por ejemplo, el jurado tacneño hace poco reveló el significado de sus tatuajes.

El jurado de “El Gran Chef Famosos” confesó que, su primer tatuaje, se lo hizo a los 25 años en el brazo izquierdo, donde se ve en cada episodio un cuchillo que representa su pasión por la cocina. “Estaba ad portas de abrir ‘Manifiesto’ (su primer restaurante) y era un compromiso conmigo mismo con mi oficio (…) Yo necesitaba un compromiso categórico con mi oficio”, aseguró a Diario Ojo.

En tanto, su segundo tatuaje fue una ‘m’ que él mismo diseñó en honor a su primer restaurante “Manifiesto”. Mientras que, su tercer tatuaje, y el más grande que tiene en el brazo derecho es un pulpo en honor a su infancia en las playas Tomoyo y Las Conchitas de Tacna.

“Allí me dedicaba a sacar pulpos y mariscos. Mi primer pulpo lo saqué a los siete años. Sentí por primera vez que estaba siendo proveedor de mi familia, me sentí hombre. No sabía cocinar para ese entonces, lo llevé a la mesa y mi mamá hizo chicharrón de pulpo. Me acuerdo clarito de que lo comí en la noche y como premio mis papás me llevaron a jugar fulbito de mano en el parque de diversiones”, contó.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la última en dejar el reality de cocina.