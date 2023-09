El Gran Chef Famosos: ¿qué dijo Rocky Belmonte tras ser eliminado?

Un sentido adiós. La última noche de competencia en El Gran Chef Famosos dejó a dos participantes salvados, así como también a dos eliminados. Sirena Ortiz y Rocky Belmonte, integrantes de la tercera temporada, dejaron la competición luego de que dieran todo de sí mismos para poder continuar. Precisamente, el ex presentador de televisión habló acerca de lo que fue su periplo en el reality de cocina.

Como parte de un programa tan importante en El Gran Chef Famosos, Rocky Belmonte compitió junto a Sirena Ortiz y Armando Machuca, pero no logró conquistar y convencer al jurado de que podía quedarse. Ante esto, el ex presentador de televisión sostuvo que se lleva los mejores recuerdos del reality de cocina.

Rocky Belmonte es eliminado de la competencia 😢❌ #ElGranChefFamosos @Latina_pe pic.twitter.com/hqQgzy59NK — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) September 29, 2023

“Hoy me eliminaron de la competencia y me voy con mucha pena, pero con mucha alegría también. Me alegra haber tenido la oportunidad de vivir la experiencia de estar en un programa tan bonito con personas buenas y especialmente haberme ganado un lugar en sus corazones. Sin ustedes no hubiera sido posible, muchas gracias por el cariño”. De esta forma, Rocky Belmonte usó su cuenta de Instagram para referirse a lo que fue su paso por el programa.

Cabe destacar que Rocky Belmonte participó durante la tercera temporada de El Gran Chef Famosos junto a otros 11 concursantes. Lamentablemente y para sus intereses, él fue eliminado, pese a que pudo volver durante la etapa del Repechaje. ¿Fue tu participante favorito durante la tercera temporada?

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Posterior a ellos, Sirena Ortiz y Rocky Belmonte dejaron la competición, respectivamente.