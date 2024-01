El Gran Chef Famosos: ¿Qué dijo Junior Silva después de ser eliminado de La Revancha?

Cada semana “El Gran Chef Famosos ‘La Revancha” se pone más exigente y los participantes que siguen en competencia se esfuerzan al máximo para no abandonar la carrera. Sin embargo, en la emisión de hoy 12 de enero, Junior Silva no logró convencer al jurado y pasó a ser el siguiente eliminado del reality de cocina.

-¿Cómo te sientes de haber sido escogido para participar en La Revancha?

Me siento muy contento de poder tener la oportunidad de limpiar mi imagen de mi temporada anterior. Me sentía presionado porque tenía que competir con los que mejor cocinan, así que lo tomé como un reto mucho más grande.

-¿Qué nuevas enseñanzas te dejó el haber regresado a la competencia?

Me dejó muchas enseñanzas, pero una de las más importantes fue aprender la palabra “Resolver” porque me sirvió no solo para cocinar, si no para la vida cotidiana. Me enseñó a no rendirme y luchar hasta el final.

-¿A quién de todos tus compañeros extrañarás más?

Voy a extrañar a todos. Mis compañeros de la segunda temporada, a Moni, Mauricio, Ale. Pero a quien voy a extrañar más es a mi padrino Armando, a quien no he visto desde hace tiempo y quien me enseñó muchísimo en la vida y a quien quiero mucho. Para mi es una felicidad volver a trabajar junto a él

-¿Quién crees que pueda ganar esta temporada?

Yo creo que puede ganar cualquiera porque no necesariamente gana quien mejor cocina, si no quien se equivoca menos. Pero sigo firme en mis gustos personales. Para mí, mi favorita siempre va a ser Mónica.

De esta manera se vivieron los minutos de tensión de la noche de eliminación que protagonizaron Junior Silva y Armando Machuca, quien aún continúa en competencia. ¿Volverán a caer en sentencia? Entérate en los próximos episodios de “El Gran Chef Famosos” de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados a las 9:00 p.m.