El Gran Chef Famosos: ¿Por qué Laura Spoya no ganó la segunda temporada? La ex Miss Perú respondió

Pese a tener una muy buena participación en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Laura Spoya se quedó con el cuarto lugar del programa de Latina. Semanas después de la final, la ex Miss Perú confesó que perder la olla fue culpa completamente suya.

Al iniciar en el concurso, Spoya reconoció que no sabía cocinar pero, con el paso de los episodios, fue perfeccionando sus habilidades culinarias y llegó a la última etapa de “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, quedó detrás de Natalia Salas, Ale Fuller y Mr. Peet. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de su derrota? A continuación, te lo contamos.

¿Por qué Laura Spoya perdió “El Gran Chef Famosos”?

Semanas después del final de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Laura Spoya confesó que durante toda la competencia fue una buena participante. “Casi nunca me sentenciaban”, recodó la ex Miss Perú.

Asimismo, Laura Spoya aceptó que, debido a la presión que existía dentro de la competencia, dudó de sus capacidades en la cocina. “Yo no lo doy todo para que no me duela si pierdo, pero entendí que así no es la vida. Cuando estaba en la semana final, pensé: ‘Ya estoy a nada de ganar este concurso, pero puede que pierda, hay muchas posibilidades de que pierda. Seguro lo harán mejor que yo’. Se me metió ese chip”, precisó al podcast “Todos sanamos”.

Por ello, la modelo optó a ‘autosabotearse’ antes que perder una final del programa de Latina. “¿Cómo quedé cuarta si me había ido perfecto todo el tiempo? Fue raro. Me escribieron para preguntarme qué me pasó y eso fue: yo solita me saboteé porque dudo de mi capacidad. Me pasa cada vez que me va bien (…) Huyo completamente. ¿Para qué me meto a hacer algo si cuando tenga que dar el 100%, digo que no?”, concluyó Laura Spoya.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el último eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia.