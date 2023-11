El Gran Chef Famosos: ¿por qué Javier Masías dice que ya no quiere venir al programa?

No se siente con ‘ganas’. Esta es la segunda noche del nivel 9 en El Gran Chef Famosos. Este nivel será con la mayor cantidad de invitados posibles, tal como lo anunció José Peláez. Sin embargo, esto no fue del ‘agrado’ de Javier Masías, quien se quejó de ver a tanta gente en el programa.

“Hablando de gente bien ‘papeada’…”, comentó Peláez y le dio la palabra a Javier Masías, quien reveló que casi no viene al programa. “Casi no vengo. Ayer ya eran muchos. A mí estas cosas me agotan. Yo prefiero estar en mi casa, con mis gatas y con comida. Encima me traen a 4 individuos más. Ya me drenaron la energía social”, comentó Masías.

Por su parte, Mónica le dijo: “Si quiere se queda en su casa descansando. Hasta le mandamos un tecito de manzanilla”

Este jueves 16 de noviembre, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Mónica Zevallos y Renato Rossini se enfrentaron en el nivel 9 de la competencia de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, dos de ellos pasaron a la Noche de Sentencia.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Bérnizon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia.