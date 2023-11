El Gran Chef Famosos: Peláez defiende a Fiorella Cayo por comentarios negativos en redes sociales

La defiende. José Peláez se dio el tiempo antes de iniciar la competencia para referirse a los comentarios malintencionados hacia una de las participantes de El Gran Chef Famosos: Fiorella Cayo. Él rechazó todo tipo de bullying hacia la competidora.

“Lo peor que hay gente muy cruel afuera diciendo tonterías, solamente porque la participante Cayo a veces no cocina tan bien. Pero eso está mal. No debemos bromear con ello y el bullying digital no lo debemos dejar pasar”, se refirió José Peláez sobre Fiorella Cayo.

Por su parte, Fiorella Cayo agradeció sus palabras y también brindó sus propios comentarios al respecto: “Uno dice y da lo que tiene adentro. No me tomo como algo personal las emociones de otras personas. Creo que tenemos que enfocarnos en lo mejor que podemos dar y como peruana, que no juzguemos al otro con tanta facilidad en las redes. Les pido que hoy disfruten de mis errores y de mis aciertos. Aquí se trata de avanzar y aprender”.

Este viernes 24 de noviembre, se vive el inicio del Nivel 11 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gino Pesaressi, Sergio “El Checho” Ibarra, Christian Ysla, Fiorella Cayo, Tilsa Lozano y Mónica Zevallos se enfrentan en un nuevo nivel de exigencia culinaria y darán todo lo mejor en sus dos platos de la noche. Esta edición, los cuatro participantes deberán preparar platillos sobre la gastronomía vietnamita. ¿Quién será el participante clasificado de esta noche?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.