Mónica Torres tras ser eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’: “Esta competencia es una buena oportunidad para conocerse uno mismo e identificarse”

Hoy un participante más se despidió del reality de cocina. Mónica Torres no llegará a este cierre temporada, pues se convirtió en la cuarta finalista de ‘La Revancha’. La actriz deja en la última noche a Mayra, Christian Ysla y Tilsa Lozano, quienes se enfrentarán mañana 3 de febrero y solo uno de ellos se llevará el título de El Gran Chef.

¿Cómo te sientes de haber sido escogido para participar en La Revancha?

Feliz y agradecida, porque quería mi revancha.

¿Qué nuevas enseñanzas te dejó el haber regresado a la competencia?

Llegué con el ánimo de aprender más, ser una esponja y escuchar todo lo que se me diga, pero sobre todo con el firme propósito de continuar así todo esté en contra y no me salgan las cosas. Esta competencia es una buena oportunidad para conocerse uno mismo e identificarse.

¿A quién de todos tus compañeros extrañarás más?

Mauricio Mesones, él se fue de la competencia unos días antes pero los días en los que nos tocaba cocinar fueron los mejores.

¿Cuáles son tus planes ahora que dejas El Gran Chef?

Me gustaría seguir cocinando y complementarlo con mi actividad actoral, creo que se puede, habrán señales.

No te pierdas la final de infarto de El Gran Chef Famosos ‘La Revancha’ que se vivirá este sábado 3 de febrero desde las 9:00 p.m.por Latina. Descubre quién se llevará el título de ‘El Gran Chef ’ y levantará la preciada olla de oro del reality de cocina más querido de la televisión peruana.