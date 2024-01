“El team Carichuca se separa”: Chefcitos lloran la eliminación de Armando Machuca | El Gran Chef Famosos

El reciente episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” dejó muchas lágrimas. Armando Machuca, Mauricio Mesones y Nico Ponce fueron los tres participantes de la gala de eliminación. En esta oportunidad, Armando Machuca se convirtió en el octavo eliminado del programa de cocina.

El jurado consideró que los platos presentados por Mauricio Mesones y Nico Ponce fueron superiores, aunque el del actor no estaba mal. El finalista de la tercera temporada aseguró que se va contento de “La Revancha”. “He hecho amigos, he tenido trabajo y los he conocido a ustedes que han sido lo más maravilloso desde mi temporada hasta esta. Son lo máximo”, comentó.

Los chefcitos no soportaron la eliminación del querido participante, por lo que los checitos de twitter no dejaron pasar la oportunidad para publicar tristes memes sobre Machuca. Además, ellos se entristecieron, debido a que se ha roto el team Carichuca.

Mira los divertidos comentarios de los chefcitos en ‘X’:

SE FUE ARMANDO POR LA PTMR NO ME LA CREO



#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/zzAEHqKO8m — Bluinse 🇵🇪 (@BluinseVa) January 19, 2024

AMIGOS ESTO NO ESTA PASANDO EN SERIO ALGUIEN DEME UNA CACHETADA Y DIGANME QUE ES MENTIRA #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/Li9wzbReTK — anya 🇵🇪 (@xstylexhardy) January 19, 2024

ARMANDO ERES UN SER DE LUZ DE VERDAD EL MUNDO NO TE MERECE ERES EL MEJOR, NUNCA TE RENDISTE Y LO DISTE TODO HASTA EL FINAL TE AMO UN MONTÓN Y EL PROGRAMA NO SERA LA MISMO SIN TI. TE LLEVAS EL CORAZÓN DE LOS CHEFCITOS#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/E96ikbrR79 — anya 🇵🇪 (@xstylexhardy) January 19, 2024

DEJENME SOLA NO ESTOY BIEN ARMANDO SE VA DEL PROGRAMA NO SERE FUERTE#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/j68EHxGANW — anya 🇵🇪 (@xstylexhardy) January 19, 2024

COMO VAN A ELIMINAR A ARMANDO MACHUCA? MI TEAM CARICHUCA? ALGUIEN HAGA ALGO, REPECHAJE AHORA MISMO LPM #ElGranChefFamosos



pic.twitter.com/a6VjjLNxkg — val (@easywannadie) January 19, 2024

NOOOOOOOO 😭😭😭😭😭 EL TEAM CARICHUCA SE SEPARA #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/Gu3PQpjYEw — Helen Consuelo (@helenconsueloo) January 19, 2024

Mi familia: Por que estas llorando??

YO: ARMANDO SE FUE DEL PROGRAMA #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/FZpkolZqz5 — anya 🇵🇪 (@xstylexhardy) January 19, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Finalmente, Junior Silva dejó la competencia.