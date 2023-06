El Gran Chef Famosos: Miguel Vergara queda eliminado del programa

Miguel Vergara no tuvo un buen desempeño en El Gran Chef Famosos y queda eliminado. Ricardo Rondón, Karina Calmet y Nico Ponce pasan a la ronda final.

Nelli Rossinelli, jurado de El Gran Chef Famosos, decidió salvar primero a Karina Calmet. “Muy bien amiga, te lo mereces, has hecho un lindo trabajo”, comentaba Nico Ponce en el confesionario.

Posteriormente, Javier Masías decidió eliminar del programa a Miguel Vergara. “Nos has enseñado dos cosas muy grandes. Primero que es muy inteligente y sensato reírse de uno mismo de manera permanente, y segundo, que ante la adversidad, a veces alcanza un buen plato, pero siempre es mejor una sonrisa. Creo que esa es la mejor lección que extraemos de ti el día de hoy. Créeme que la televisión de va a extrañar”, comentó el crítico de cocina.

Antes de abandonar la cocina, Miguel Vergara dedicó unas palabras a todos: “Quería prepararme para esto, me ganó la lágrima. Gracias Giacomo, gracias Rossinelli, gracias Masías. Los quiero mucho”. En el confesionario, el actor prosiguió: “Me voy feliz, no triste. Porque he ganado nuevos amigos, público hermoso. Vamos con fe”, finalizó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.