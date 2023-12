Por freír un huevo: averigua quién se llevó el premio por el “Momento fuego” en El Gran Chef Famosos

“El Gran Chef Famosos: La Revancha” revela su gran sorpresa al convocar los premios “Cucharón de Oro 2023”. Más de 20 emocionantes categorías con cinco participantes por cada nominación. Una experiencia que ningún ‘chefcito’ tenía pensado.

La bombera del programa, Jennifer Fasce estuvo presente en todos los momentos de “El participante Fuego”. Ella fue la encargada de apagar el fuego de la cocina en todas las ocasiones, dando tranquilidad a los participantes.

La competencia en cada categoría estuvo muy reñida, pues reunimos los mejores momentos para seleccionar lo más destacado del año en el programa de cocina. Estos participantes compitieron para ganar uno de los momentos especiales del programa.

José Peláez será el encargado de conducir este episodio. En estos premios, se reconocerán 21 categorías de lo mejor del programa culinario de Latina. Estas se dividirán en 3 tipos: Personalidad, Preparaciones desastrosas y Momentos Memorables.

En la categoría de “Momentos Memorables” veremos momentos donde los participantes nos han dejado capítulos que no podemos olvidar. Ellos se han encargado de hacer que cada episodio sea inolvidable con sus ocurrencias.

CATEGORÍA A “EL PARTICIPANTE FUEGO” EN EL GRAN CHEF FAMOSOS:

Leslie Stewart cuando quemó su horno y su pastel

Antonio Pavón tratando de freír un huevo

Mónica Torres cuando incendió su estación

Gino Pesaressi cuando prendió un rollo de papel toalla

Nico Ponce cuando incendió el mango de su olla

Luego de un riguroso escrutinio, el ganador fue Antonio Pavón. El participante de “Gracias un millón de gracias por este premio tan bonito y original. No me lo esperaba. Me hace mucha ilusión este premio, porque me recuerda muchos momentos divertidos. Ha sido una experiencia inolvidable. Pusimos nuestro granito de fuego”, comentó el español.

Mira la categoría completa aquí:

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Santi Lesmes. La penúltima en abandonar la cocina fue Karina Calmet y regresó Tilsa Lozano. Finalmente, Santi Lesmes concluyó con su participación en la gala y el último ingreso fue Nico Ponce.