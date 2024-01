¿No son amigos? Peláez reveló que hubiera apostado en contra de Junior Silva | El Gran Chef Famosos

Con amigos así, para qué enemigos. José Peláez pasó por las estaciones, como es habitual, para hablar con los participantes mientras ellos preparan el “Solterito arequipeño” en El Gran Chef Famosos. Cuando llegó a la estación de Junior Silva, el conductor le reveló algo que lo dejó sorprendido.

Peláez le confesó a Junior que le daba pena irse de viaje, porque pensó que lo iban a eliminar en su ausencia. Ante ello, el participante le preguntó: “¿Tan poca fe me tienes?“. Peláez fue sumamente honesto con él: “Junior, si me hubieran dicho que apueste en contra tuyo y la apuesta era buena, yo hubiera apostado”.

Tras escucharlo, Junior le respondió: “Peláez, no sé cómo sentirme al respecto. No sé si me halagas o me estás haciendo sentir peor. Te quiero amigo”.

Este martes 02 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” regresa a sus pantallas. Con Peláez en la conducción, los participantes inician el primer programa del año. Christian El Loco Wagner, Junior Silva, Mayra Goñi, Milene Vázquez, Tilsa Lozano y Machuca. Los concursantes deberán deleitar al jurado con sus platillos.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.