“Me puedo quedar”: Katia Palma lanza rap de “amenaza” contra Peláez tras reemplazarlo en conducción de El Gran Chef Famosos 

En el último episodio del jueves de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Katia Palma regresó a la cocina de Latina como el reemplazo temporal de José Peláez. El conductor anunció que se ausentaría durante algunos días para correr la maratón de Honolulu en Hawái, así que la ex participante tomó su lugar; pero, no sin antes, lanzar una peculiar amenaza.

Al inicio del capítulo, Katia Palma se presentó ante los televidentes entonando un rap dedicado a Peláez: “En la cocina hoy es una noche singular porque me encuentro lista, lista para brillar. Peláez, tranquilo, yo te cuido tu lugar, pero no te descuides porque me lo puedo quedar. Animar, guiar y desconcentrar serán mi misión, así que presten mucha atención porque se viene hoy un programón”.

Al escuchar estas palabras, los cinco participantes de la noche quedaron asombrados y no dudaron en incrementar la tensión ante la “posibilidad” de que Katia Palma tome el puesto de José Peláez de manera permanente.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.