El Gran Chef Famosos: Masías reveló qué plato podría conquistar su estómago

Esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos. Con la presencia de los nuevos participantes y nuestro jurado calificador, los integrantes del programa respondieron muchas consultas y dieron detalles sobre lo que será la competencia y el final de la segunda temporada. Javier Masías, jurado de la competición, tomó la palabra y se refirió a todos estos temas en el set.

El popular ‘Volcancito’ fue consultado sobre el nivel de exigencia que mostrará en esta nueva entrega próxima a estrenarse. “Llego con la misma batería de exigencia y cuestionamiento con la que he trabajado hasta el momento. No sé si se les pueda pedir más a participantes que llegan sin saber cocinar, por lo que mi nivel de exigencia no cambiará en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos“, señaló Javier Masías sobre su labor como jurado.

Además de lo mencionado, Javier Masías respondió una pregunta que muchas personas quisieran saber. Esta trataba sobre el plato bien preparado con el que alguien podría conquistar su estómago, teniendo una respuesta muy a su estilo. “Arroz con huevo frito, pero nadie de aquí lo ha podido preparar bien porque todos queman el arroz”, sostuvo el jurado de El Gran Chef Famosos.

Como se sabe Javier Masías es conocido por su acidez y dureza en los comentarios, pero también por sus mensajes y reflexión cada que un participante abandona la competencia. Sobre los mismos, el jurado destacó lo siguiente: “Hay que leer mucho, sentir mucho, conversar y escribir mucho, pero sobre todo, dejarse llevar por las emociones”.

Finalmente, el jurado de El Gran Chef Famosos mandó palabras a los seguidores de Latina y se refirió a lo que será la tercera temporada de la competencia. “Gracias por vernos. La gratitud es el principio y el final de todo y les agradezco que tengan interés en nuestro programa, en nuestro trabajo y en verme a mí”.