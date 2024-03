El Gran Chef Famosos: Marisol Aguirre desata su ira contra Damián por esta distracción

La situación se torna complicada en la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”. Con un muro dividiéndolos, las duplas tenían que gritarse la receta para avanzar con la preparación del segundo plato de la noche.

Pero, toda la bulla que generaba Damián Ode enfureció a Marisol Aguirre, quien le pidió que se calme. “Me estresa este chico de atrás (…) No está haciendo bien. Me molesta y molesta a todos los compañeros. Yo no lo voy a molestar (…) Yo no voy a hacer eso. Su cabeza le falla. Le falla el coco”, dijo furiosa.

Este lunes 18 de marzo inicia una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos X2”. Damián y El Toyo; Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga; y Marisol y Celine Aguirre se enfrentan en la cocina de Latina Televisión para continuar en competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.