El Gran Chef Famosos: ¿Los intoxicó? Familia de Fiorella Cayo sorprendida de que cocinara para ellos

Dio su mejor esfuerzo. Fiorella Cayo reveló en El Gran Chef Famosos que durante el tiempo de las “Batallas Culinarias”, pudo practicar en su casa. Además, la artista se animó a contar que le cocinó a toda su familia.

“Tuve un pequeño descanso. Me fui a la playa y ahí le cociné a mi familia. A ellos les encantó. Me dieron tips para la cocina”, le comentó a José Peláez. Por su parte, Renato Rossini la ‘fastidió’ cantando: “Mi primera chamba… No mentira Fiorellita, no sé como cocinas”, le dijo.

Este sábado 11 de noviembre, los participantes de “El Gran Chef Famosos” se enfrentaron a una noche de comida de la sierra peruana. Gino Pessaressi, Mónica Zevallos, Fiorella Cayo y Renato Rossini dejaron toda su sazón en los platillos para no caer en sentencia.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon.