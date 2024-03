El Gran Chef Famosos: Los gatos de Masías exigen el regreso de Ximena y Pancho

La reciente eliminación de Ximena Díaz y Pancho Cavero de “El Gran Chef Famosos X2” entristeció a los participantes y a los ‘chefcitos’. Pero, quienes parecen más afectados por no tener a la dupla en competencia son los gatos del jurado Javier Masías.

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, el crítico gastronómico contó ante las cámaras que sus gatas Lola y Lupe le hicieron problemas en casa por no dejar en competencia a Ximena y Pancho.

“Señor Peláez, el otro día llegué a mi casa después de la eliminación de Pancho y Ximena y mis gatas no me quisieron saludar. Lola y Lupe, hemos pasado una noche muy dura. No me dejaban dormir. Sí (eran sus participantes favoritos) y la verdad no pinta muy bien la cosa… No estoy durmiendo bien. Pero lo resolveremos”, aseguró el crítico.

Este lunes 18 de marzo inicia una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos X2”. Damián y El Toyo; Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga; y Marisol y Celine Aguirre se enfrentan en la cocina de Latina Televisión para continuar en competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.