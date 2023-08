El Gran Chef Famosos: Laura Spoya cuando aceptó fallas en su plato al horno

Luego de la preparación de los participantes esta noche en El Gran Chef Famosos, nuestro jurado calificador tuvo que emitir un veredicto acerca de los clasificados y el participante eliminado. Como pocas veces, Natalia Salas, Ale Fuller, Mauricio Mesones y Laura Spoya tuvieron que preparar solo un platillo, pero la complejidad del mismo era un poco más elevada.

Laura Spoya destacó que la receta de hoy en El Gran Chef Famosos no estuvo para nada fácil. Cuando Peláez le preguntó sobre qué tan bueno estaba su plato, ella no se mostró muy segura con su respuesta. “Sí, creo (que está rico)”, respondió la influencer. Además, contó qué fue lo que le pareció más complejo de este platillo. “La dificultad de este plato ha sido el horno. Espero que esta preparación me ayude a clasificar a la final”, expresó.

No fue una decisión fácil no solo por la complejidad de la preparación, sino por el peso de la jornada de hoy en El Gran Chef Famosos. Cabe destacar que esta fue la última eliminación previo a la semifinal, dando paso a una de las etapas más importantes.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.