El Gran Chef Famosos: La emotiva despedida del jurado para Cint G antes de abandonar la cocina

Cint G se convirtió -este viernes 14 de junio- en la cuarta eliminada de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Antes de abandonar la cocina, el jurado le dedicó palabras de aliento a la participante.

El primero en hablar fue el chef Giacomo Bocchio, quien resaltó las ganas de aprender de Cint G. “Ojalá que varios de tus compañeros se lleven un poquito de esa tranquilidad que tienes en la cocina y esa buena onda consérvala siempre. Esa humildad te engrandece. Que te vaya muy bien”, precisó.

Por su lado, Nelly Rossinelli aseguró que la “vibra tan bonita” de Cint G ha logrado traspasar las pantallas. “Es lindo verte, es lindo verte cocinar. Viniste desde cero y has progresado muchísimo”, la felicitó.

Y, por último, el crítico Javier Masías también resaltó que Cint G no puede irse con una despedida triste, sino que una a su estilo. “(Esta despedida) es totalmente inesperada, expansiva y es rarísima. Tú tienes una capacidad maravillosa para resolver cuando algo sale mal. A lo largo de la competencia hemos visto cómo has ido resolviendo y aprendiendo. Esa adaptabilidad de tu cabeza es sorprendente, yo no entiendo cómo lo haces, pero lo haces. Estoy seguro de que a donde vayas resolverás. Hay “pap” para rato”.

