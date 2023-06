El Gran Chef Famosos: Korina Rivadeneira regresó para apoyar a sus compañeros

En la gran final de El Gran Chef Famosos, Korina Rivadeneira regresó brevemente para dar ánimos a Ricardo Rondón y Karina Calmet luego de la sorpresa con los demás ex participantes.

Como se recuerda, la modelo llegó hasta la ronda final, no obstante, quedó eliminada tras no poder convencer al jurado con su sazón. La ex participante llegó para dar consejos a sus compañeros en la Gran Final.

¿Quieres ver qué dijo Korina Rivadeneira en la Gran Final de El Gran Chef Famosos? Dale click al vídeo y no te pierdas nada del programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los dos participantes que llegaron a la final. Hoy uno de ellos será eliminado, mientras que los otros dos se disputarán un trofeo con temática del programa de cocina y se llevará el título de ser El Gran Chef Famosos.