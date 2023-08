El Gran Chef Famosos: jurado probó a ciegas la comida de los participantes por primera vez 

Una nueva noche en “El Gran Chef Famosos”. Este miércoles, el jurado del programa tuvo un gran reto para poder calificar los platos de los participantes. Giacomo Boccio, Nelly Rosinelli y Javier Masías probaron las creaciones culinarias “a ciegas”.

Como parte de un nuevo reto para desmentir cualquier preferencia del jurado por ciertos participantes, la producción de “El Gran Chef Famosos” optó por enumerar los platos con banderines y usar la misma vajilla para no revelar sus autores a los especialistas.

Tras conocer la noticia, los participantes tuvieron distintas reacciones. Por ejemplo, Laura Spoya confesó que este beneficio podría beneficiarla. “Si me queda un poquito sucio el plato, no lo van a ver. Esto me gusta”, dijo.

Eso no evitó que, durante la preparación de sus platos de tartar de trucha, los participantes recibieran algunos consejos por parte de Giacomo Boccio, Nelly Rosinelli y Javier Masías.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.