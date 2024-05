El Gran Chef Famosos: Julinho afirma que está dispuesto a ir a sentencia por Brenda Carvalho | EXCLUSIVO

Julinho fue anunciado como uno de los doce nuevos participantes de la nueva temporada de “El Gran Chef famosos”. El exfutbolista recordó su primera aparición en el programa de cocina cuando fue el refuerzo de Mónica Zevallos.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Julinho afirmó que, aunque estará en una competencia, para él su prioridad será ayudar a su pareja Brenda Carvalho. “Si yo tengo que ayudar, si ella necesita algo, yo voy a dejar mi plato y voy a ayudar a Brenda primero”, explicó. Incluso, el exfutbolista manifestó que estaría dispuesto a hacer de todo para salvarla de ir a Noche de Sentencia. “Si tengo que ir a sentencia por ella, yo voy”, afirmó.

Sobre sus habilidades en la cocina, Julinho confesó que no hay una comida que sea su especialidad. “Soy un desastre en la cocina. Lo único que no me da ningún miedo hacer son los huevos fritos. Yo los como todos los días en mi casa. Mis huevos fritos son deliciosos. ¿Los otros platos? Tengo pánico, me aterra”, aseguró. Sin embargo, el exfutbolista señaló que la organización es uno de sus puntos fuertes y tiene muchas ganas de aprender en la cocina de “El Gran Chef Famosos” .

“Me gustaría aprender a hacer ceviche para poder preparar en Brasil cuando esté con mi mamá”, comentó. Además, el deportista recordó su pase por el programa. “Yo me quedé sorprendido cuando vine con Mónica. Yo pensé que cuando hice makis me iba a decir que estaba horrible y al final me han dicho que estaba rico”, narró.

Julinho dijo que, como su pareja Brenda Carvalho ya está en el programa, el único que traería como refuerzo sería a su gran amigo Gonzalo Núñez . “El castor acá conmigo… Haríamos incendiar esa cocina”, comentó. Para finalizar, el deportista reveló quién cree que será el ganador de esta temporada. “Yo creo que Gino Assereto o Mathías Brivio. Ojalá que gane un de los dos”, sostuvo.

