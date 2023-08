El Gran Chef Famosos: Josi Martínez optó por la ‘sobonería’ con Nelly Rossinelli

Empezó El Gran Chef Famosos y los participantes deberán darlo todo en la cocina para que no se vayan de la competencia. Josi Martínez, Rocky Belmonte, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Milena Vásquez fueron los famosos que llegaron a la Noche de Eliminación.

Josi Martínez también habló acerca de lo que sería esta gala de eliminación en El Gran Chef Famosos. El influencer mencionó a Nelly Rossinelli como una de sus influencias en la cocina. “Me puse a ver los videítos de mi Nelly”, indicó el influencer. Además, Josi comentó que ha visto una variedad de videos de cocina para mejorar su técnica culinaria. “A pesar de que se haya quemado algo en la cocina, he estado viendo videos para no repetirlo“, contó.

Uno de los cuatro famosos dejará la competencia. Este es la tercera gala de la nueva temporada del programa de cocina y los participantes llegaron a su primera noche de eliminación.

La novedad de esta noche fue algo que llamó mucho la atención en todos los participantes. Quien lograra hacer el mejor primer plato se salvaría automáticamente y no participaría más en la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos. Una increíble motivación para todos los integrantes del capítulo de hoy.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.