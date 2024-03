El Gran Chef Famosos: Javier Masías multiplicó por cero la sopa de fideos de Rodrigo y Joaquín

Aunque Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar dejaron lo mejor de su sazón en la sopa de fideos, eso no fue suficiente para recibir buenos comentarios por parte del jurado de “El Gran Chef Famosos X2”.

El primero en destruir la preparación de los ‘Apuraditos’ fue Javier Masías: “A mí no me ha gustado nada. La pasta está rota, los vegetales están sobre cocidos, los vegetales no están ahumados. No pinta bien. Se puede comer, pero si a esto le sumas que no tiene sal”.

Rodrigo reconoció el error y Masías decidió lanzarle un último comentario: “Trabajaste por gusto”.

Este lunes 11 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas que fueron sentenciadas deberán dejar toda su sazón en la edición dedicada a la gastronomía china y así evitar la Noche de Eliminación. ¿Quiénes lo conseguirán?

