El Gran Chef Famosos: Ivanna Yturbe sintió TERROR al conocer a Javier Masías, ¿qué pasó? | EXCLUSIVO

Ivanna Yturbe fue anunciada como nueva participante de la próxima temporada de “El Gran Chef Famosos”. Su llegada causó mucho asombro entre los ‘Chefcitos’, quienes se mostraron muy contentos con contar con su presencia en el programa preferido por millones de televidentes. La modelo aceptó el desafío de ingresar a una cocina profesional e impresionar al exigente jurado.

Por este motivo, habló en EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento y confesó estar muy contenta por regresar a la televisión. Pero eso sí, añadió que será muy difícil separarse de la pequeña Almudena. Además, comentó que tiene experiencia en la cocina, pues diariamente cocina para Beto Da Silva y su hijita, a quienes trata de consentir con cada platillo.

Todavía no empieza la nueva temporada, pero ya está sintiendo la presión. En plena sesión de fotos se cruzó con Javier Masías y reveló haber sentido un poco de nervios. “Me ha dado un poco de miedo. Me ha dicho que no me va a tener piedad, que hará que mis días no sean nada lindos, que me va a ser color hormiga…”, expresó Ivanna.

Sin embargo, confía en sus habilidades y hará todo lo que esté a su alcance para conquistar el paladar del exigente jurado. Por supuesto, así como todos, quiere estar lo más cerca posible de la ‘Olla Dorada’. “Pero vamos con todo, que le voy a poner toda la actitud y me voy a divertir mucho”, expresó la modelo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.