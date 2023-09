El Gran Chef Famosos: hoy 11 de septiembre los seis eliminados regresarán al reality de competencia

¡Regresan por más! Porque el público lo venía exigiendo, hoy lunes 11 de septiembre desde las 8:00 p.m. los participantes eliminados Rocky Belmonte, Fátima Aguilar, Beatriz Martinez ‘La herbolaria del pueblo’, ‘El Loco’ Wagner, Mayra Goñi y Josi Martínez vuelven por su revancha a la cocina de El Gran Chef Famosos en la etapa de ‘El Repechaje’.

Los seis famosos eliminados tendrán como principal reto convencer al jurado para que les dé una segunda oportunidad y puedan llevarse el título de ‘El Gran Chef’. Sin embargo, esto no será nada sencillo, pues los concursantes deberán enfrentarse a desafíos culinarios más extremos.

¿Qué pasó en la última emisión de El Gran Chef Famosos?

En la última emisión de “El Gran Chef Famosos”, Josi Martínez se convirtió en el sexto eliminado del reality de cocina tras no convencer al jurado con la preparación de un ‘Chi Jau cuy’. Pero solo fue un hasta luego, pues hoy el tiktoker peruano regresa para dar lo mejor de sí e intentar quedarse en la competencia.

“A pesar de que los platos no me salían como quería, siempre trataba de divertirme y hacer lo mejor que podía en cada episodio…Este reality culinario me deja como lección que a pesar de no saber hacer algunas cosas dentro de la cocina, si le pones empeño, actitud y esfuerzo a las cosas puedes lograrlas”, comentó a fuentes de Latina.

¡Todo puede pasar! Este jueves 11 de septiembre a las 8:00 p.m. Descubre qué participantes superarán la etapa ‘El Repechaje’ y quiénes le dicen un adiós definitivo a la cocina más famosa del Perú. ¡No te lo pierdas!