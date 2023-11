El Gran Chef Famosos: Fiorella Cayo no emplató Langostinos al ajillo y jurados le desean suerte

No lo logró. Fiorella Cayo no llegó a emplatar sus “Langostinos al ajillo” en El Gran Chef Famosos. La actriz peruana dejó pasar mucho tiempo en medio de su preparación, lo cual hizo que no pudiera presentar su plato completo.

“Hubieran quedado más rico con mis chips de ajo que no pude poner y mis panes siguen en el horno”, indicó. Por su parte, Masías le increpó: “¿Tú crees que yo debería probar este plato?“. Tras ello, Fiorella no tuvo de otra que confesar y pedir que no coman su plato. “Si estabas buscando Langostinos al ajillo no lo comas. Estaba lidiando con una necesidad básica de ir al baño”.

Nelly Rossinelli, le dijo: “Vimos que no habías podido cocinarlos bien, ya estaba la suerte echada”. Además, Giacomo también criticó sus langostinos. “Desde acá veo que los langostinos están sucios y sobre cocidos. Todo está mal. Espero que en siguiente plato te enfoques”, le indicó.

Luego de ser criticada, Fiorella se dio ánimos: “Así será. Este fue un calentamiento”.

Este jueves 16 de noviembre, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Mónica Zevallos y Renato Rossini se enfrentaron en el nivel 9 de la competencia de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, dos de ellos pasaron a la Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Bérnizon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia.