El Gran Chef Famosos: Fiorella Cayo entregó plato incompleto y el jurado le da importante devolución

No tuvo un buen performance. Fiorella Cayo no pudo entregar su Tempura completa en El Gran Chef Famosos. La actriz se demoró con su platillo y no pudo preparar la salsa japonesa Tare y los complementos de su preparación.

Los jurados llegaron a su estación y le dieron sus descargos, sobre su platillo, el cual no pudo ser evaluado por estar incompleto. Los tres jurados coincideron en que los langostinos de la participantes estaban muy “aceitosos”.

“Fiorella, estos tiempos no son más rápidos. Han tenido bastante tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte para hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estás equivocada. Estás trabajando de manera muy alborotada y estás trabajando con cosas muy calientes. No sé cómo has llegado hasta aquí”, señaló Giacomo Bocchio.

Por su parte, Javier Masías también agregó: “No está la salsa, la zanahoria está cruda y la fritura es demasiado”. Además, Nelly Rossinelli también resaltó el platillo con aceite: “No está completo Fiorella y está lleno de aceite”.

Este sábado 25 de noviembre, se vive la segunda noche del Nivel 11 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gino Pesaressi, Sergio “El Checho” Ibarra, Christian Ysla, Fiorella Cayo y Mónica Zevallos se enfrentan en un nuevamente en este nivel de exigencia culinaria y darán todo lo mejor en sus dos platos de la noche. Esta edición, los cuatro participantes deberán preparar platillos sobre la gastronomía japonesa. ¿Quién será el participante clasificado de esta noche?

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.