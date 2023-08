El Gran Chef Famosos: Fátima Aguilar es la segunda eliminada del reality de cocina

La tercera temporada de El Gran Chef Famosos ha conquistado el corazón de la audiencia cada noche con sus emocionantes episodios. Hoy se vivió una tensa emisión, pues los participantes sentenciados se enfrentaron en la cocina para no dejar la competencia; sin embargo, Fátima Aguilar se convirtió en la segunda eliminada del reality.

Los cuatro participantes: Beatríz Martínez ‘La Herbolaria’, Milene Vasquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca tuvieron un doble reto culinario: ‘saltado de corazoncitos con crema de rocoto’ y ‘fideua de mariscos’. Armando Machuca fue el ganador del primer reto así que su beneficio fue tener los mariscos limpios para la preparación del segundo plato.

La última ronda fue la decisiva y como resultado Milene Vasquez se convirtió en la primera salvada de la noche, a ella le siguió Armando Machuca. Finalmente, los minutos de tensión se vivieron entre Beatríz Martínez ‘La Herbolaria’ y Fátima Aguilar, quedando esta última como la segunda eliminada de la competencia culinaria.

“Es alucinante pasar de televidente a participante, es inevitable escucharte y no emocionarme (Peláez)… Me dedico a otra cosa totalmente diferente y aquí he puesto a prueba destrezas que no sabía que tenía… Me siento muy emocionada de haber tenido un nivel de éxito en este proceso”, mencionó antes de salir del set.

El jurado Giacomo Bocchio no dudó en brindar unas palabras de aliento tras la eliminación de la periodista. “Creo que tienes que enfocarte un poco más…Tienes que entrenar un poco más y estoy seguro que vas a regresar a esta cocina fortalecida y con muchas habilidades. Es cuestión de que te lo propongas”, comentó el chef Bocchio.

No te pierdas mañana el siguiente episodio de El Gran Chef Famosos desde las 8:00 p.m. y los sábados desde las 8:30 p.m. Diviértete y ríe en familia con la nueva propuesta de Latina que busca llevar entretenimiento de calidad a todos los hogares peruanos.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue la periodista de Latina, Fátima Aguilar.