El Gran Chef Famosos: revive AQUÍ todo lo que sucedió en la Noche de Eliminación 

Este martes 22 de agosto, Armando Machuca, Milene Vázquez, Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del pueblo’ y Fátima Aguilar se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” con el propósito de quedarse en competencia y pasar a la siguiente etapa.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y Fátima Aguilar fue la segunda eliminada del programa de Latina. En tanto, Armando, Milene y ‘La Herbolaria’ pasaron a la siguiente etapa de “El Gran Chef Famosos”.

Mira el capítulo de este martes El Gran Chef Famosos Tercera Temporada

El Gran Chef Famosos MINUTO A MINUTO

9:38 p.m.: Javier Masías le dedicó un mensaje a Fátima Aguilar tras ser eliminada de “El Gran Chef Famosos”: “Creo que lo mejor es que practiques en casa y vuelvas transformada siguiendo el mandato de tu padre. Creo que ahí vas a dar todo lo mejor para que este set realmente se enaltezca contigo. Te deseo lo mejor en ese proyecto de aprendizaje”.

9:37 p.m.: Giacomo Bocchio despidió a Fátima Aguilar de la competencia de “El Gran Chef Famosos”: “. Estoy seguro de que vas a regresar a esta cocina fortalecida, con muchas más habilidades. Es cuestión de que te lo propongas, tienes las habilidades”.

9:36 p.m.: Fátima Aguilar se despidió de “El Gran Chef Famosos”. “Es alucinante pasar de televidente a participante. Es inevitable escucharte y emocionarme porque no es solo cocinar. Yo tengo un trabajo, me dedico a algo totalmente diferente. Y aquí he puesto a prueba destrezas que no sabía que tenía, he tocado elementos que ni siquiera pensé hacerlo“, dijo la presentadora de Latina Noticias.

9:35 p.m.: Fátima Aguilar es eliminada de “El Gran Chef Famosos”. La ‘Herbolaria del pueblo’ se salvó de la eliminación.

9:20 p.m.: La segunda persona salvada de la Noche de Eliminación fue Armando Machuca.

9:19 p.m.: El primer salvado de la noche fue Milene Vázquez.

9:16 p.m.: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio empiezan a deliberar quién será el eliminado de esta noche.

9:15 p.m.: El último en pasar a la “Última cena” es Armando Machuca.

9:14 p.m.: Fátima Aguilar es la tercera participante en pasar por la mesa del jurado.

9:13 p.m.: La segunda participante en pasar a la “Última cena” fue Milene Vázquez.

9:10 p.m.: El jurado empezó a calificar los platos del jurado. La ‘Herbolaria del pueblo’ es la primera en pasar a la “Última cena”.

9:09 p.m.: Peláez da por terminado el tiempo para los participantes.

9:07 p.m.: Solo le quedan cinco minutos a los participantes para finalizar su segundo plato de la noche.

9:06 p.m.: Giacomo Bocchio se molestó con Armando Machuca por no saber identificar una olla.

9:05 p.m.: Peláez anunció que le quedan 30 minutos a los participantes para terminar la preparación del segundo plato.

9:03 p.m.: Armando Machuca recurre a Milene Vázquez para pelar los choros para el fideuá.

8:56 p.m.: Peláez ayudó a Armando Machuca a sacarle la piel a su pescado.

8:54 p.m.: Armando Machuca mostró la manera correcta de entregar un cuchillo.

8:53 p.m.: Empezó el tiempo para hacer el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”.

8:51 p.m.: El chef Bocchio enseñó a los participantes cómo distribuir los mariscos en el fideuá.

8:46 p.m.: Giacomo Bocchio explicó cuál es la manera correcta de filetear un pescado.

8:45 p.m.: Nelly Rossinelli anunció que el segundo plato de la noche es fideuá de mariscos.

8:42 p.m.: Armando Machuca fue el ganador del primer plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”.

8:40 p.m.: Milene Vázquez presentó un ‘escabeche’ en lugar de corazón saltado. Nelly Rossinelli le dijo que le quedó “como un escabeche porque has echado demasiado vinagre. No está feo el sabor, pero no es lo que se pidió”.

8:39 p.m.: Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’ olvidó el culantro y Giacomo Bocchio lo notó.

8:38 p.m.: Javier Masías le dijo a Fátima Aguilar que su plato estaba “un poco desabrido”.

8:34 p.m.: Peláez anunció que quedan cinco minutos para finalizar la preparación del primer plato de la noche.

8:32 p.m.: Nelly Rossinelli le recomendó a Milene Vázquez que, para la próxima, sancoche la papa blanca cortada a la mitad.

8:30 p.m.: El jurado le pide velocidad a Fátima Aguilar en la preparación del primer plato de la noche.

8:27 p.m.: Fátima Aguilar aseguró que el equipo de Latina Noticias le ha dicho que la imagen del grupo está en sus manos. “Me estoy esforzando. Por favor, estoy dando todo de mí. ¡Prensa dignidad!”, dijo la conductora de Latina Noticias.

8:26 p.m.: Beatriz Martínez, conocida como la ‘Herbolaria del pueblo’, le regaló su corazón de pollo a Peláez. “Para que nunca me olvides”, le dijo.

8:24 p.m.: Inició el tiempo para la elaboración del primer plato de la noche: corazón de pollo saltado con papas doradas y crema de rocoto.

8:23 p.m.: José Peláez confirmó que los cuatro participantes tienen 50 minutos para hacer el primer plato de la noche. Además, el ganador del reto conseguirá un beneficio para el segundo plato.

8:22 p.m.: Nelly Rossinelli dio el paso a paso para hacer la crema de rocoto.

8:21 p.m.: Javier Masías reveló un truco para conseguir una papa dorada perfecta.

8:20 p.m.: Giacomo Bocchio explicó cómo es que los participantes deben saltear los corazones de pollo.

8:19 p.m.: Nelly Rossinelli anunció que el primer plato de la noche es corazón de pollo saltado con papas doradas y crema de rocoto.

8:16 p.m.: Armando Machuca aseguró que era “una mansa paloma, un pequeño cuculí alrededor de estos buitres”, haciendo referencia a sus compañeras.

8:15 p.m.: José Peláez le pidió el amansador que le había prometido Beatriz Martínez, pero la joven emprendedora no lo había traído. “Prometo que lo voy a traer, si me salvas. Si no, te mando delivery”.

8:14 p.m.: Javier Masías aseguró que los participantes sentenciados “cocinan tan mal que pierdo el gusto por la comida, pero gano el gusto por la vida al saber que alguien se va para siempre”.

8:13 p.m.: Nelly Rossinelli dice que “le costó” despedir a Rocky Belmonte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”.

8:12 p.m.: Armando Machuca, Milene Vázquez, Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del pueblo’ y Fátima Aguilar ingresan a la cocina de “El Gran Chef Famosos”

8:11 pm.: Inició la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”.

La previa

El último lunes, se desarrolló la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Luego de una intensa competencia en la cocina, el jurado salvó a Mayra Goñi y Leslie Stewart de la Noche de Eliminación del programa de Latina.

En consecuencia, Armando Machuca, Milene Vázquez, Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del pueblo’ y Fátima Aguilar pasaron a Noche de Eliminación. Este martes 22 de agosto, uno de ellos abandonará la competencia.

🍳MAÑANA a las 8PM en #ElGranChefFamosos 🔥 "Noche de eliminación", uno dejará la cocina ¿A quién salvarías tú? 🤔



➡ Mira el @GranChefFamosos a través de la señal de Latina y la web de Latina 🍽 📺 pic.twitter.com/6LsPzTTpl7 — Latina.pe (@Latina_pe) August 22, 2023

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.