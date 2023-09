El Gran Chef Famosos: el sueño frustrado de Giacomo Bocchio

Giacomo Bocchio se ha convertido en uno de los personajes no solo más reconocidos en El Gran Chef Famosos, sino también uno de los más queridos. El chef ha sabido impartir sus conocimientos, además de mostrar mucha amabilidad a la hora de enseñar; sin embargo, él también tiene un sueño pendiente por cumplir y que no necesariamente está ligado a la cocina.

Como se sabe, Giacomo Bocchio tiene una amplia trayectoria de casi 20 años en el mundo gastronómico. Al empezar muy joven, el chef tuvo que dejar muchas cosas atrás para poder dedicarse a la cocina, no obstante y según sostiene él, podía y veía en el fútbol una pasión a la cual podía dedicarle tiempo y mucha dedicación, pero no fue así.

“La decisión más dura que he tomado a mis 23 años, que me hizo madurar de alguna manera, fue dejar de jugar fútbol. Tengo tres cirugías a la rodilla derecha. Si juego fútbol, tengo posibilidades de ya no poder moverme bien en una cocina, porque estoy fregado, pero todavía estoy bien, no tengo problemas con la rodilla, pero si juego fútbol probablemente los tenga, por eso fue una decisión de mucha madurez”, destacó Giacomo Bocchio en una entrevista al diario Ojo.

Cabe destacar que Giacomo Bocchio ha sido jurado de El Gran Chef Famosos a lo largo de la primera, segunda y tercera temporada. Durante todas las entregas, el chef natural de Tacna ha demostrado todos sus conocimientos y experiencia en el mundo de la gastronomía, así como también brindar sus mejores enseñanzas a los participantes.