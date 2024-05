El Gran Chef Famosos, El Restaurante GRAN FINAL: Lita anima a Gino al son de “La Bikina” de Luis MIguel

¡Ánimo al máximo! Lita Pezo regresó a la cocina junto a Giovanna Valcárcel para apoyar a los finalistas en la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Pero, al llegar a la estación de Gino Assereto, este le suplicó que cante una canción para darle ánimos.

La canción elegida fue “La Bikina” del artista Luis Miguel. “¿Sabes qué canción me gustaría? Una de Luis Miguel. Lita, hijita hermosa, cántame La Bikina. A mí me encanta La Bikina, con esa canción me levanto ahorita”, había dicho el participante y su “hija adoptiva” le cumplió el deseo con su grandiosa voz.

Este lunes 27 de mayo se lleva a cabo la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los participantes será el ganador de la ansiada ‘Olla de Oro’. ¿Quién logrará alzarla?

