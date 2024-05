El Gran Chef Famosos, El Restaurante EN VIVO: Participantes TEMEN ser sentenciados por reto de comida marina

Este miércoles 15 de mayo se vive una nueva ronda en la cocina de “El Gran Chef Famosos. El Restaurante”. Luego de la emotiva eliminación de Ekaterina Konysheva, los participantes Gino Assereto, Flavia Laos y Emilram Cossío tendrán que enfrentarse al reto marino del jurado invitado Khabir Tello para evitar pasar a Noche de Sentencia.

En el adelanto del episodio se puede escuchar al ‘Tiburón’ preocupado por preparar la temática de los platos de la noche. “Uy, no me va bien con los platos marinos”, declaró. Además, el chef Khabir Tello no se guardará nada y tendrá duras palabras para uno de los participantes. “Desgraciadamente, hay alguien que estropeó el producto”, manifestó.

