El Gran Chef Famosos: El jurado quedó satisfecho por los platos de los finalistas

¡Increíble! Por primera vez en la temporada el jurado quedó totalmente satisfecho con los platos de los participantes de El Gran Chef Famosos.

Como se recuerda, en la Gran Final Ricardo Rondón y Karina Calmet se sometieron al reto de preparar un menú de tres tiempos, es decir, una entrada, un postre y plato de fondo. Pese a la dificultad, los finalistas maravillaron al jurado con su sazón.

“Realmente me ha gustado lo que he comido”, se le escucha decir a la jurado Nelly Rossinelli. ¿Quieres conocer que dijeron Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli sobre el desempeño de Ricardo Rondón y Karina Calmet? Dale click al vídeo y no te pierdas nada de la Gran Final.

¿Dónde ver todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los dos participantes que llegaron a la final. Hoy uno de ellos será eliminado, mientras que los otros dos se disputarán un trofeo con temática del programa de cocina y se llevará el título de ser El Gran Chef Famosos.