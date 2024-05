El Gran Chef Famosos: Conoce quiénes son los 6 primeros famosos

La octava temporada de El Gran Chef se está cocinando y llegará de la mano de 12 nuevos famosos que prometen sorprender a más de uno. Este martes 28 de mayo desde las 7:45 pm. el público podrá disfrutar de nuevas recetas, grandes sorpresas y nuevos participantes que vendrán a dejarlo todo en la cocina para coronarse como el mejor cocinero de la edición.

El conductor Yaco Eskenazi, el cantante Jonathan Rojas, la modelo Ivana Yturbe, la periodista Karina Borrero, el actor Jose Miguel Argüelles y la bailarina Brenda Carvalho son los seis primeros famosos confirmados para esta próxima edición.

¿Qué dijeron Yako Eskenazi e Ivana Yturbe sobre su ingreso a El Gran Chef?

Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe no pudieron contener su emoción al compartir sus expectativas sobre su incursión en El Gran Chef.

“Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina”, expresó Yaco.

Por otro lado, Ivanna se mostró contenta de ser parte del reality. “Feliz de hecho porque es una nueva experiencia, ya desde el año pasado venía con ganas de estar aquí, pero no se podía porque estaba en Arequipa. Espero divertirme mucho, me entusiasma volver a conectarme con la gente porque desde hace tiempo no estoy en tele Me encanta la idea de estar en las casas y con un nuevo formato”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.