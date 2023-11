El Gran Chef Famosos: Christian Ysla asegura que ayudar a Fiorella Cayo da “mala suerte”

No la ayudaron. Fiorella Cayo, durante la preparación de su Suspiro a la Limeña en El Gran Chef Famosos, pidió ayuda a sus compañeros de competencia, pues no sabía si el fuego del almíbar era alto o medio. Sin embargo, cuando quiso preguntar a Christian Ysla, este la ignoró.

Cayo al ver esta situación comentó: “Ay no, creo que quiere ganar…”. Por su parte, Ysla explicó el motivo por el cual no la ayuda: “No te ayudo Fiorella, porque me he dado cuenta de que ayudarte, me da mala suerte, me va mal“.

Por su parte, Tilsa también dio su opinión sobre pedir ayuda: “Fiorella, hoy es Noche de Eliminación. Eso ya deberías saberlo”.

Este sábado 4 de noviembre, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Christian Ysla, Fiorella Cayo y Tilsa Lozano se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” en la temida Noche de Eliminación. En esta gala, uno de ellos dejará permanentemente el programa de cocina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre.