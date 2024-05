El Gran Chef Famosos: ‘Chefcitos’ comparan a Ariana Fernández con Brando Gallesi, ¿por qué?

La nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” inició con todo. Los nuevos competidores están haciendo todo lo posible para elevar su juego culinario y conquistar el paladar del exigente jurado. Una de las grandes sorpresas es Arianna Fernández, la joven actriz actualmente se encuentra en Noche de Eliminación.

Por este motivo, muchos ‘Chefcitos’ ven en ella una versión de Brando Gallesi, quien tuvo un paso fugaz por la cocina, pero que rápidamente se ganó el cariño de todos los fans. Finalmente no pudo estar en el repechaje por problemas personales. No obstante, hasta la fecha no sale de la cabeza de los televidentes.

Los fans generaron un debate en redes sociales, donde afirman que la actriz les recuerda al “pequeño saltamontes” que también estuvo en el set. Sus cualidades hacen que los comparen. Pero sólo mañana se conocerá si Arianna continuará en competencia o será la primera eliminada.

¿Soy la única que piensa que Arianna es como la versión mujer de Brando? #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/Ru8XxWCTe8 — Alexa (@AlexaLovesLarry) May 31, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.