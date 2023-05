El Gran Chef Famosos: Cada uno de los concursantes tuvo que hacer seis platillos en total

El primer reto del programa del día de hoy consistió en elaborar seis diferentes platos: Bastones, Chiffonade, Concase, Mirepoix, Brunoise y Juliana. Los famosos en competencia evocaron su experiencia previa en el programa para presentar platos de calidad.

Antes de iniciar el reto de los platillos, los expertos jurados brindaron lecciones a los participantes sobre cómo elaborarlos. Durante la explicación, todos los concursantes estuvieron atentos.

En este primer segmento, los expertos no les tembló la mano a la hora de ir eliminando a los participantes, porque, algunos no entendieron las indicaciones como por ejemplo de no alzar el cuchillo. Los famosos que fueron eliminados por ello, no lo podían creer.

Finalmente, varios fueron los eliminados, exceptuando a Andrés Vilchez, quien recibió elogios de los jurados por su trabajo. El actor mencionó que su experiencia previa conociendo algunos de los platillos, le ayudó en la presentación de los mismos, lo que demuestra la importancia de la experiencia y la práctica en el arte culinario.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a once concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.