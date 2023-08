“El Gran Chef Famosos” busca convertirse en un programa cero residuos 

El Gran Chef Famosos es un programa comprometido con el reciclaje de los residuos orgánicos. Latina, casa televisora que produce el reality de cocina, y la empresa socioambiental Sinba firmaron un acuerdo para aprovechar los desechos sobrantes de la preparación de cada plato que cocinan los famosos.

Con esta alianza, los restos de comida como cáscaras y huesos se transforman en nuevos productos y materias primas. Es así como algunos desechos se convierten en alimentos para animales, mientras que otros se transforman en abono orgánico.

Actualmente, en el Perú se aprovecha menos del 1% de los desechos orgánicos, y comúnmente esto es reciclado para alimentar a los cerdos. Esto evidencia que no existe una segregación en los residuos, pues no se suelen cumplir con los estándares mínimos de calidad. Es así como esta alianza no solo busca apoyar al cuidado del ambiente, sino también promover una economía circular responsable.

Para Pipo Reiser, cofundador de Sinba, esta alianza marca un hito en la sostenibilidad de la industria del entretenimiento en el Perú. “El Gran Chef, programa producido por Rayo en la Botella, es el programa más exitoso de la televisión peruana, y como tal, la decisión de hacerse cargo de sus residuos es un ejemplo importantísimo no solo para la industria, sino para todo el Perú, que observa todo lo que sucede en el programa”, mencionó.

Para Ricky Rodríguez, gerente de entretenimiento de Latina, el acuerdo se alinea con la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que busca convertirse en un agente de cambio social positivo al difundir contenidos responsables, relevantes y de respeto para las familias.

“Acciones tan concretas como la de segregar y reaprovechar los residuos contribuyen a motivar un cambio de hábitos y generar una mayor conciencia ambiental, estamos muy contentos de amplificar esta práctica en el programa gracias a Sinba”, agregó Ricky Rodríguez.

Solo en una semana se recuperaron 44.1 kg de residuos. En un año, se proyecta re aprovechar 1,620 kg de residuos, lo cual equivale a la reducción de 1,500 kilogramos de emisiones de CO2, el equivalente a sembrar 37 árboles.

Sobre Sinba:

Sinba es una empresa peruana socioambiental fundada en 2016 que tiene la certificación de Empresa B. Esta compañía ofrece servicios para que empresas, hogares y organizaciones gestionen sus residuos de forma sostenible. A través de su tecnología, se reaprovecha el 100% de los desechos orgánicos al convertirlos en alimento animal y abonos orgánicos.

También recuperan materiales reciclables inorgánicos en Circ (el Centro Inclusivo de Recuperación Circular) en colaboración con recicladores. Así, se reduce el desperdicio y la contaminación asociada hasta en un 90%, mientras se fortalecen las economías locales y generan un impacto positivo en la sociedad y el planeta.

Sobre Latina:

Latina es un canal peruano de televisión abierta que busca llevar a la audiencia contenidos de amplia variedad mediante formatos que entretengan y contribuyan al bienestar y mejora la calidad de vida de las familias peruanas.

Además, diseña iniciativas que aportan en la solución de una problemática social relevante para el país, en línea con su propósito y con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).