El Gran Chef Famosos: ¿Austin Palao recibió castigo por llegar tarde a la Noche de Sentencia?

La ausencia de Austin Palao sorprendió a todos los presentes en la temida Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos X2”, especialmente al conductor José Peláez. Por ello, el presentador no dudó en hablar sobre el tema frente a las cámaras.

Al ver a Steve Palao solo en su estación de trabajo, Peláez trató de sacarle información sobre la ausencia de su hijo. “Creo que ayer el hombre ha tenido una mala pasada”, es lo único que atinó a decir el participante.

Así que Peláez le hizo una advertencia: “Si él llega antes de empezar el primer plato, no habrá ningún problema. Pero si él llega después de iniciar con el primer plato, su puntaje se verá seriamente mermado. Así que cuidadito, señor Palao”.

Justo en ese momento, ingresó Austin Palao al set de grabación. “Mil disculpas, tenía una reunión muy importante a la que no podía faltar. Lo comuniqué a última hora porque no pensé que fuera a demorar tanto. Pero no pasa nada, hay que tener más cuidado. Disculpas con todos”, agregó el modelo. Así que, al final, no fue sancionado.

Este jueves 14 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro de las duplas que continúan en competencia deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.