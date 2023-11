El Gran Chef Famosos: Así fue el “enfrentamiento” entre Fiorella Cayo y Giacomo Bocchio por queso parmesano en risotto  

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos” se vivió un tenso momento entre Fiorella Cayo y Giacomo Bocchio. Mientras la participante le echaba queso parmesano al risotto, el jurado creía que no estaba siguiendo las indicaciones.

“Fiorella, ¿te acuerdas que el parmesano iba con el fuego apagado?”, le preguntó el chef. Pero, la participante sí había tomado apuntes de la receta y aseguró: “Le quería poner un poquitito para que sea más cremosito”.

Por ello, Giacomo Bocchio no agregó nada más: “Está bien, está bien. No he dicho nada”.

Este miércoles 1 de noviembre, Christian Ysla, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi y Mónica Zevallos se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para definir quiénes pasarán a la temida Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre.