El gran Chef Famosos: Ana Kohler “dejó en visto” a Mauricio Mesones en consulta sobre tomate regional

Mauricio Mesones, participante de El Gran Chef Famosos, le hizo una consulta a Ana Kohler, la cantante prefirió no ayudarlo.

Mauricio Mesones tuvo problemas para poder diferenciar un tomate regional de otro normal. Para eso, al cantante no se le ocurrió otra idea que acercarse a la cantante Ana Kohler para que le ayude en la elección, no esperó ser rechazado.

“Estoy preguntando a Ana, y ella muy cordialmente, con la alegría y cordialidad que le caracteriza, me dijo que no me iba a ayudar”, comentaba Mauricio Mesones.

¿A qué famosos veremos en el programa?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez , Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.