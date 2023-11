¿El Gran Chef Famosos acabaría con “Los Juanelos”? La revelación que hizo Christian Ysla en el programa

Pedrito Juanelo presente en El Gran Chef Famosos. Christian Ysla estuvo en Noche de Eliminación, pero por tratarse del Día de la canción criolla, el reconocido artista personificó a ‘Pedrito Juanelo’.

El cantante reveló que si lo eliminaban, también acabaría con la carrera de Los Juanelos: “Este es mi día. Día de la canción criolla. Si hoy me eliminan, se elimina también mi grupo (Los Juanelos). Así de simple. Lo peor no es que Christian se vaya, sino que yo, Pedro de Los Juanelos, me vaya. Si se acaba Los Juanelos, se acaba la platita”.

Este martes 31 de octubre, se vivió una nueva Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. ‘Checho’ Ibarra, Gino Pesaressi, Christian Ysla y Renato Rossini se enfrentaron en la cocina para salvarse de la eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr.