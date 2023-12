El emotivo mensaje de Peláez para todos los ‘chefcitos’ antes de Navidad | El Gran Chef Famosos

En el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, José Peláez no pudo estar presente en la conducción, pero dejó un emotivo mensaje para los participantes y para todos los ‘chefcitos’ en sus casas.

“En Navidad, uno suele pensar mucho en los regalos. Cuando pienso en los regalos, es alucinante lo que me ha regalado este programa. Siento que no ha podido haber mayor o mejor regalo que lo que este programa me da todas las noches de lunes a sábados. Esas alegrías que me dan mis compañeros, esas alegrías que me da trabajar en este equipo maravilloso y esa alegría que me da recibir el cariño del público. No hay mayor regalo que el cariño del público, que sentir que ustedes se divierten con este programa. Siempre estaré eternamente agradecido con El Gran Chef. Larga vida al Gran Chef y les deseo a todos una Feliz Navidad”, dijo el presentador.

Este sábado 23 de diciembre, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” se vuelve todo un caos al tener a los 12 participantes en la cocina. Los concursantes, separados en equipos liderados por los jurados, preparan la cena navideña y disfrutan de un intercambio de regalos. ¿Qué sucederá en esta celebración?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano.